İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2023 Cuma / 6 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8099
  • EURO
    20,4484
  • ALTIN
    1168.85
  • BIST100
    5048.47
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • PKK elebaşlarından Sabri Ok'un kardeşinin de aralarında olduğu 4 kişi yakalandı
Güncel

PKK elebaşlarından Sabri Ok'un kardeşinin de aralarında olduğu 4 kişi yakalandı

Adıyaman merkezli terör operasyonunda, PKK elebaşlarından Sabri Ok'un kardeşinin de aralarında bulunduğu 4 zanlı yakalandı.

AA27 Ocak 2023 Cuma 16:02 - Güncelleme:
PKK elebaşlarından Sabri Ok'un kardeşinin de aralarında olduğu 4 kişi yakalandı
ABONE OL

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında Adıyaman merkezli 2 ilde operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, PKK elebaşlarından Sabri Ok ile kırmızı kategoride aranan Arzu Ok gibi birçok örgüt mensubuyla irtibatlı oldukları ve örgüt mensuplarına malzeme sağladıkları değerlendirilen Mehmet Ok, V.A, C.A. ile İ.V'yi gözaltına aldı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayınlar ile suç unsuru olabilecek basılı ve dijital materyal ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, Sabri Ok'un kardeşi ve kırmızı kategoride aranan "Mizgin" kod adlı Arzu Ok'un babası Mehmet Ok tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Sabri Ok
  • terör örgütü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.