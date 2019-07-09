PKK Ezidilerin vatanlarına dönmesini engelliyor

Sincar'daki PKK varlığı nedeniyle kendisi de ilçeye dönemeyen ve Duhok'ta ikamet eden Nevaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PKK'nın Sincar'daki varlığından duyduğu rahatsızlığını dile getirdi.

Terör örgütü DEAŞ'ın 2014'teki saldırıları nedeniyle ilçeyi terk ederek göçmen durumuna düşen Ezidilerin şimdi de terör örgütü PKK nedeniyle evlerine dönemediğini ifade eden Nevaf, "PKK'nın ilçedeki varlığı nedeniyle Sincarlı göçmenlerin yüzde 75'i evlerine dönemedi. Bu insanlar hala Duhok kenti sınırlarındaki göçmen kamplarında yaşıyor. PKK, ilçemizde kargaşa yaratmaktan başka bir rol üstlenmiyor." diye konuştu.

PKK SİNCAR'DA HARAÇ TOPLUYOR, GENÇLERİ ZORLA SİLAH ALTINA ALIYOR

Geçen yıl bazı Ezidi ailelerin Sincar'a döndüğünü kaydeden Nevaf, ancak bu ailelerin örgütün haraç toplama ve gençleri zorla silah altına alma gibi zorbalıklarına maruz kaldığını anlattı.

Nevaf, halkın ancak PKK tamamen ilçeyi terk ettiği zaman gönül rahatlığıyla Sincra'a dönebileceğini ifade etti.

"PKK, SİNCAR'IN YENİDEN İMARI ÖNÜNDE DE ENGEL TEŞKİL EDİYOR"

Terör örgütünün, Sincar'ın yeniden imarına da engel olduğunu vurgulayan Nevaf, şunları kaydetti:

"PKK, geçmişte olduğu gibi şimdi de Sincar'ın yeniden imarı önünde engel teşkil ediyor. Yüzlerce yabancı şirket ilçenin yeniden imarı için hazır ancak PKK'nın yarattığı kargaşa ve silahlı eylemler nedeniyle, hiçbir şirket işlerini ve elemanlarını tehlikeye atmak istemiyor."

Terör örgütü PKK'nın Sincar'ı terk etmesi halinde sorunların çözüleceğini söyleyen Nevaf, yabancı güçlerin amacı doğrultusunda hareket eden PKK'nın Kürtlere hizmet etmediğinin altını çizdi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN IRAK'TAKİ VARLIĞI

Terör örgütü PKK, 1980'li yılların başında Lübnan ve Suriye'deki askeri kamplarını bugün varlık gösterdiği Irak-İran sınırındaki Kandil bölgesine taşımıştı.

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in Iraklı Kürt partilere yönelik saldırısını fırsat bilen PKK, sınır hattında meydana gelen boşluğu 1990'a kadar yayılmacı bir politikayla doldurdu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) hakim iki parti, Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Partisi, 1990'lı yıllarda PKK ile silahlı mücadele ederek örgütü bölgelerinden atmak için girişimlerde bulundu.

Terör örgütü PKK, Ağustos 2014'te DEAŞ'ın Musul'un Sincar ilçesindeki Ezidilere saldırmasını bahane ederek söz konusu bölgede varlık göstermeye başladı.

Başta IKBY olmak üzere bölge halkının tüm itirazlarına rağmen PKK, hem Sincar hem de Kandil'deki varlığını sürdürüyor.