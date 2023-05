PKK, FETÖ ve DEAŞ'a sınır ötesinde de rahat yok! MİT terörü kaynağında vuruyor

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) arananlar listesine her renkten çizik üstüne çizik attığı operasyonel başarının sırrı, atılan adımlarda yatıyor. 2014'ten önce MİT'in dış ülkelerdeki yetkisi "istihbari bilgiler elde etmek, bu bilgileri analiz etmek ve gerekli kurumlara bu bilgileri iletmekle" sınırlıydı. 2014'te yapılan düzenlemeyle, MİT'in görevleri arasına "dış güvenlik, terörle mücadele ve milli güvenliğe ilişkin konularda yurt dışında operasyon gerçekleştirme" yetkisi de eklendi. MİT'in elini kolunu bağlayan engel ortadan kaldırıldı, "Hedefi bul ve yok et" taktiğiyle her geçen gün yeni bir teröristin ismi çizilmeye başlandı.

15 TEMMUZ SONRASI İVME

Yeni Şafak'ın haberine göre; FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra MİT büyük dönüşüm yaşadı. Bunlardan en dikkat çekeni, 2017'de yayımlanan KHK ile MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na bağlanması oldu. MİT'in doğrudan Cumhurbaşkanı'na bağlanması, sınır ötesindeki nokta operasyonları hızlandırdı.

"İÇİMİZE KADAR SIZMIŞ" İTİRAFI

MİT'in "terörün kaynağında kurutulması" stratejisi kapsamında sınır ötesinde gerçekleştirdiği operasyonlar, terör örgütü PKK'nın sözde elebaşlarında korkuya neden oldu. Terörist başı Duran Kalkan'ın, "MİT, PKK yönetimini bulmak ve vurmak için seferber oldu. Saldırılarını daha çok devam ettiriyor. Her gün ölülerimiz var. Hem de onlarca" itirafı, MİT'in başarısını gözler önüne seriyor.

Örgüt elebaşlarından Cemil Bayık da MİT'in terörle mücadeledeki başarısını şu itiraflarla anlatmıştı: "MİT, şu anda Irak'ın her alanında kendisini örgütlemektedir. MİT'in Irak'ta çok yoğun bir örgütlenme içinde olduğunu net biliyoruz. MİT, içimize kadar sızmış. Kandil'e yönelik saldırılar da bunu doğrulamaktadır. Kayıplarımız da açıkça bunu ortaya koymaktadır."

HAREKATLARA DESTEK

MİT sınır ötesi nokta operasyonların yanı sıra yeni yapılanması ile özellikle Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen sınır ötesi harekatlarda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de önemli istihbarat desteği sağlıyor. Yerelde sağlanan istihbarat bilgileri kritik harekatların başarıya ulaşmasında önemli rol oynadı.

PKK, FETÖ VE DEAŞ NEFES ALAMIYOR



MİT'in etkisiz hale getirdiği ya da yakalayıp Türkiye'ye getirdiği teröristlerden bazıları şunlar:

Kırmızı listede aranan "Sofi Nurettin" kod adlı PKK/KCK elebaşı Halef el-Muhammed, 17 Mayıs 2021'de MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, 31 Mayıs 2021'de Kenya'da yakalandı.

Kırmızı listede aranan DEAŞ'ın sözde Türkiye vilayeti sorumlusu "Ebu Usame el-Türki" kod adlı Kasım Güler, 15 Haziran 2021'de Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, 5 Temmuz 2021'de MİT'in Kırgızistan'daki operasyonuyla paketlendi.

Necip Hablemitoğlu suikastının sanıklarından, kırmızı bültenle aranan Nuri Gökhan Bozkır, 27 Ocak 2022'de Türkiye'ye getirildi.

Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit düştüğü saldırının firari son faili olan PKK'lı terörist Savaş Çelik, 20 Temmuz 2022'de yurt dışında yakalandı.

DEAŞ elebaşı Ebu Hüseyin el Kureyşi, geçen hafta 29 Nisan'da MİT'in Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.