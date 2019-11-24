PKK kızımı kaçırmasaydı 24 Kasım’ı kutlayacaktık

Çocukları PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’nın önündeki ‘avlat nöbeti’nde, umutlu bekleyişleri sürüyor. Nöbette 82’nci günü geride bırakan ailelerden, Ağrı Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisiyken kaçırılan Çiğdem Kaya’nın babası Yasin Kaya’nın sözleri güne damgasını vurdu

ÖĞRETMEN OLACAKTI

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesi Kumluca köyünden Diyarbakır’a gelen Yasin Kaya, ‘’Kızım kaçırılmadan önce bana, ‘Baba ben üniversiteye gidersem Türkçe öğretmeni olmak istiyorum’ derdi. Fakat kızım PKK’lılar tarafından 2015’te kaçırıldı. Kaçırılmasaydı, bugaün 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayacaktık’’ dedi.

TEK FOTOĞRAFI KALDI

Kızından geriye sadece eşyalarının ve tek kare fotoğrafının kaldığını belirten acılı baba Kaya, ‘’Kızım gelecek ve ben onun için burada nöbet tutuyorum. Kızım geldiğinde inşallah tekrardan okuyacak ve Türkçe öğretmeni olacak. Ben öyle hissediyorum. Hem ağlıyorum hem de kızımdan geriye kalan bu fotoğrafını öpüyorum. Allah bu acıyı da kimseye yaşatmasın’’ diye konuştu.

SARILMAK İSTİYORUM

Gaziantep’ten gelen Cennet Kabaklı da 2015 yılında Tunceli’de kaçırılan asker oğlu Adil için ‘evlat nöbeti’ tutan annelerden. Anne Kabaklı, “Bizim tek vatanımız, tek bayrağımız var, tek toprağımız var. Hepimizin evlatları aynı. 82 gün değil 82 yıl da olsa bekleyeceğim. Ben oğlumu kucaklamak, ona sarılmak istiyorum. Evlat acısı çok kötü, dayanacak gücüm kalmadı.” ifadelerini kullandı.