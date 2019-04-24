Terör örgütü PKK'ya operasyon! Adana'da 5 gözaltı

Kahramanmaraş merkezli birçok ilde terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundaki üyelerine yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen kişilere yönelik, sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenlendi.

Adana'da 8 eve özel harekat polislerinin desteği ile giren ekipler, 1'i kadın 5 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Adana'daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerin, Kahramanmaraş'a gönderileceği öğrenildi.