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Güncel

PKK operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK adına ses bombalı ve havai fişekli eylem düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı.

AA10 Eylül 2020 Perşembe 20:37 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 20:37
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Eylül akşamı Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’de 3 kişi tarafından PKK adına ses bombası atılması ve havai fişekli eylem düzenlenmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler; şüphelilerden 2’sini çalılık alan içerisinde 3 molotofkokteyli, 1 şişe benzin, maske, şapka ve eldivenler ile yakaladı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 3 mermi, 1 dizüstü bilgisayar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Firari diğer zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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