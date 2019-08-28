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PKK orman yangınlarını üstlendi, CHP ve HDP sessizliğe büründü

CHP, PKK’nın 27 ayrı yangını üstlendiğini açıklamasının ardından sırf seçimlerde HDP desteği kesilmesin diye sessizliğe büründü.

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Türkiye’nin ciğerlerinde yüzlerce hektarlık ormanlık alan kül olurken, yangınları PKK’nın üstlendiği ortaya çıktı. Saldırı gerekçesi olarak ise HDP’li 3 belediyeye kayyum atanması ve Zeytin Dalı Harekâtı gösterilirken, Kaz Dağları’nda eylem girişimlerinde bulunan CHP ve HDP’lilerin yanı sıra sözde sanatçılar, PKK’nın yaktığı ormanlara sessiz kaldı.
Oysa Türkiye’de son iki ayda teröristlerin yakmış olduğu son iki ayda 881 hektarlık alanda PKK’nın çıkardığı yangınlarda tepkisini koyamayanlar, Kaz Dağları’nda kesilen 13 bin ağaç için kıyameti koparmıştı.
 
Gezi Parkı olayları, İstanbul Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi büyük projelerin yapımında sözde çevresel kaygılarla ortalığı birbirine katan CHP ve HDP, PKK’nın yaktığı yüzlerce ormanla gerçekleştirdiği doğa katliamına sessiz kaldı. 31 Mart Yerel Seçimlerindeki gizli ittifakın burada da sürdürüldüğü gözler önüne serildi. Diğer yandan ormanların yandığı sıralarda bazı CHP’lilerin HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret etmesi de vatandaşlardan tepki topladı
 
Kendini ‘muhalif’ addeden bu çevreler, Kaz Dağları’nda ağaçların yok edildiğini söyleyerek, sosyal medyadan kampanya başlatmıştı. Listenin başında CHP’li Muharrem İnce ve İyi Partili Meral Akşener yer alırken, PKK yangınlarında adeta sessizliğe büründüler. Diğer yandan son günlerde muhafazakârlara yönelik suçlamalarıyla tepki toplayan sözde sanatçı Bülent Emrah Parlak da tepki yerine futbol tweetleri atmayı tercih etti. Yine kadrolu muhalifler arasında yer alan Metin Uca da sesini çıkaramayanlar arasında yer aldı.
 
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, öte yandan PKK ormanları yakarken, Tarım ve Orman Bakanlığı 11 Kasım’da 81 ilde aynı anda 11 milyon fidanı toprakla buluşturacak.
 
SUÇÜSTÜ YAKALANDI
 
Aydın Doğa Koruma ve Millî Parklar Müdürlüğü ekipleri,, Didim’de yapılan av kontrolü sırasında yaban hayvanlarının üreme alanını ateşe veren yabancı uyruklu bir şahsı yakalayıp Jandarma ekiplerine teslim etti.

TSK´dan 30 Ağustos klibi; Büyük Zaferin Ayak Sesleri

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