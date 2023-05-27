PKK paçavrasından Kılıçdaroğlu'na bir 28 Mayıs desteği daha

Terör örgütü PKK'nın Avrupa'da yayın yapan Yeni Özgür Politika isimli paçavrası, 2. tur seçimleri için PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye talimat verdi. Bugün manşetinden haber yapan gazete 'Bir tokat da sen at' şeklinde çıktı.

PKK'NIN PAÇAVRASINDAN KILIÇDAROĞLU'NA AÇIK DESTEK

Kandil'den yönetildiği bilinen Yeni Özgür Politika isimli gazetenin bugünkü manşet haberinde HDP'ye adeta talimat verdi. Sözde gazetenin manşet haberinde 'Bir tokat da sen at' başlığıyla çıkarken haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ve iftira atan kelimeler kullanarak oy dilendi.

Sözde gazete ayrıca 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı'nın ikinci turda da destek vereceğini açık açık dile getirdi.

HDP'Lİ AHMET TÜRK, KILIÇDAROĞLU'NA OY İSTEDİ

PKK'nın paçavrası HDP Eş Başkanı Ahmet Türk'ün açıklamalarına yer verdi. Türk, ikinci turda Kılıçdaroğlu'na destekleme çağrısı yaptı. Türk yaptığı açıklamada; "Buradan öncelikle halkımıza, gençlerimize şu mesajı vermek istiyorum. Sakın oyuna gelmeyin. Protesto etmeniz, sandıklara gitmemeniz Erdoğan'a yarar. Bu bilinçle sandıklara gitmeniz gerekiyor" dedi.

PKK paçavrasından "Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz" manşeti

HDP destekli 7'li koalisyonun adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olma hayali adına HDP'ye taviz üstüne taviz vermeye devam ederken, Kandil'deki terör örgütü yöneticilerinden de peş peşe destek mesajları alıyor. Kılıçdaroğlu'nun söz konusu odakla hangi kirli ve karanlık pazarlıkları yaptığı da kamuoyunda merak ediliyor. 14 Mayıs seçimlerinde alınan sonuçları değerlendirmek üzere toplanan HDP genel kurulundan yapılan açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'na olan desteğin süreceği vurgulanırken, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu muhteşem bir son ve yeni bir başlangıç yapma fırsatı elimizdedir." denildi.

Teröristbaşı ve bebek katili Öcalan'ın serbest bırakılması için önümüzdeki seçimleri bir 'fırsat' olarak değerlendiren terör örgütü PKK elebaşlarından Salih Müslim, "Şimdi bir fırsat gelmiştir bu sandıkta. Sandıkta yenebilirsek bütün intikamları bir kişiden almış oluruz." diyerek Kılıçdaroğlu için oy çağrısı yaptı.

KANDİL VE HDP'DEN PEŞ PEŞE DESTEK MESAJLARI

CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile ittifak kurarak seçimlerde kendisini desteklemesini istedi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edilmesiyle birlikte terör örgütü PKK elebaşlarından, firari FETÖ'cülerden ve HDP'li isimlerden peş peşe destek ve tebrik mesajları gelmişti.

HDP'li ile yaptığı ittifak sonrası 'kapalı kapılar' ardında yaptığı pazarlıkları bir bir ortaya döken Kılıçdaroğlu, terörden tutuklu HDP'li Demirtaş'a, cezaevlerindeki diğer teröristlere ve KHK'lılara özgürlük vaadinde bulundu.

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'yi "terör örgütü" olarak görmeyen Kılıçdaroğlu, sınır ötesi operasyonların durdurulacağını, kayyum uygulamalarına son verileceğin, yerel yönetimlere özerklik şartını getireceğini açıkladı.

8'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun özgürlük vadettiği HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabı üzerinden "Bu eli havada bırakmayın kardeşlerim. Kılıçdaroğlu'a oy verin, Türkiye nefes alsın" şeklindeki açıklamalarıyla Kılıçdaroğlu'na desteğini yineledi.

Kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın yöneticilerinden Remzi Kartal, Kılıçdaroğlu'na oy çağrısında bulundu.

'Kılıçdaroğlu'nun tarihsel bir fırsat' olduğunu belirten Kartal, "Kılıçdaroğlu'na destek AKP Ve MHP'nin çökertilmesi açısından doğru bir tercihtir." (İkinci turda da) bu şekilde Kılıçdaroğlu'na oyumuzu vermeliyiz." dedi.

PKK'lı terörist elebaşı Cemil Bayık; (Bu vesileyle) "Herkese Çağrım AKP-MHP zihniyetini sandıkta bitirmek." (Bu seçim herhangi bir seçim değil) " Bu seçim tarihi fırsattır. Erdoğan'ın yıkılması için Yeşil Sol partinin gösterdiği adaya tüm halkımız oy versin ifadelerine yer verdi.

HDP'li Pervin Buldan da yaptığı açıklamada; "Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılmasını istiyoruz, Suriye'de elde edilen statü Türkiye'de de elde edilecektir. Kullanacağımız Oyumuz Kemal Kılıçdaroğlu'na" dedi.

"KAPALI KAPILAR ARDINDA VERİLEN SÖZLERİ AÇIKLA"

HDP'li Sırrı Sakık, Kılıçdaorğlu'na 'kapalı kapılar' ardında verilen sözleri açıklaması için çağrıda bulundu.

HDP'li Sakık, paylaştığı video ile teröristbaşı ve bebek katili Öcalan ve terörden tutuklu HDP'li Demirtaş dahil olmak üzere cezaevinde bulunan teröristlerin serbest bırakılmasını istedi.

PKK'lı terörist elebaşı Duran Kalkan yaptığı açıklamada; "AKP-MHP faşizmini yıkmak için mücadele edeceğiz, altılı masa birlikteliklerini güçlendirecekler inancındayız. Her türlü desteği vereceğiz. Onlarla biriz, beraberiz. Böyle Bir ortamda 6'lı masaya bir ilgi oldu" dedi. Kalkan başka bir açıklamasında ise; "TC Devleti liste liste açıklamış, tek bir terörist kalmayana kadar yok edeceğim diyor, PKK yönetimini bulmak ve vurmak için seferber olmuşlar" ifadelerine yer verdi

PKK/PYD elebaşı Salih Müslim saklandığı ininden "Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin" çağrısında bulundu.

Müslim, seçimleri bir fırsat olarak gördüklerini dile getirerek, "2016'dan beri Türk ordusu sahada Afrin'de her yerde yaptıklarını görüyoruz. Şimdi bir fırsat gelmiştir bu sandıkta. Sandıkta yenebilirsek bütün intikamları bir kişiden almış oluruz" açıklamasını yaptı.

PKK'lı terörist elebaşı Bese Hozat da yaptığı açıklamada; "Güçlü bir mücadele yürütülürse kesinlikle iktidar yıkılacaktır." Temelde de bu seçimlerin böyle bir anlamı var. Bu mücadelenin dediğim gibi önemli bir parçasıdır

Terör örgütü PKK'nın kadın yapılanması PAJK'ın Koordinasyon üyesi Şimal Ülkem Güneş, örgüte yakın Sterk TV'ye verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi için herkese seçime katılın çağrısı yaptı. Güneş; "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu önemli bir seçim. Tarih bir fırsat ve imkan daha veriyor. Erdoğan'ı göndermek için elimize bir fırsat geçti. Bir seferberlik içinde olmamız lazım. Direniş ruhuyla seçim günü herkes ne işi varsa o işi bırakmalı, çünkü hiçbir iş sandığa gitmekten daha önemli değildir" dedi