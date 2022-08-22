PKK'nın istihbarat birimindeyken kaçarak teslim olan C.T.D., elebaşı Bahoz Erdal'ın talimatıyla tünellerin yanı sıra yer altı kamplarının da inşa edildiğini söyledi. Nokta operasyonlar nedeniyle teröristlerin cep telefonu kullanması ve şehir içinde ev kiralamaları da yasaklandı.

Türkiye'nin Suriye'deki PKK yapılanmasını temizlemek ve sınır boyundaki güvenlik hattını tamamlamak için yapmayı planladığı operasyon, PKK'yı teyakkuza geçirdi. Operasyon söylentisinin başlamasıyla birlikte örgütten kopuşların başlamasından korkan Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in yeni tedbirler aldığı terörist ifadelerine yansıdı. PKK'nın Fırat bölgesi olarak adlandırdığı Ayn el Arab, Münbiç, Tabka, Rakka ve Ayn İsa'nın operasyon hedefi olacağını düşünen Bahoz Erdal'ın, buralarda kazılan yer altı tünellerini yeterli görmediği ve teröristlere tünellerde yaşama çalışmaları yaptırdığı ortaya çıktı.

YER ALTI KAMPLARI YAPIYORLAR

Yeni Şafak'ın haberine göre, PKK'ya 1997 yılında katılan ve örgütten kaçarak teslim olan terörist C.T.D. Bahoz Erdal'ın verdiği talimatları anlattı: "Bahoz Erdal, tüneller yeterli olmadığı için yer altı kamplarının kurulması talimatını verdi. Tüm PKK'lı teröristler, olası Türkiye operasyonuna hazır olmak için tünellerde yaşamaya alışma çalışmaları yapılmaya başladı. Mühimmat depolarının tamamının yer altına ve şehir dışlarına çekilmesi kararlaştırıldı. Sözde komando teröristlerin sayısının artırılması için sözde akademilerin sayısı artırıldı."

EV KİRALAMALARI YASAKLANDI

Türkiye'nin yapacağı operasyon öncesi örgütten kaçışları önlemek ve teröristlerin korkuya kapılıp panik yapmasını engellemek isteyen Bahoz Erdal'ın, PKK'lıların cep telefonu kullanmasını tamamen yasakladığı ortaya çıktı. Örgütün yerel üyeleri ile sivillerin tünel ve yer altı kampı kazarken de cep telefonu kullanmasının yasaklandığını anlatan terörist C.T.D., teröristlerin şehir içlerinde ev kiralamalarının da yasaklandığını, MİT ve TSK'nın düzenlediği nokta atışı operasyonlarda meydana gelebilecek kayıpların önlenmeye çalışıldığını da anlattı.