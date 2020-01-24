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PKK şüphelisi Almanya'dan tatil için geldiği Adana'da yakalandı

Almanya'dan tatil için geldiği Adana'da gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

AA24.01.2020  10:50 - Güncelleme: 24.01.2020  10:50

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2015'te gittiği Berlin'de PKK'nın faaliyetlerine katılan B.A'nın (31) tatil için Adana'ya geldiğini belirledi.

Polis, B.A'yı ailesinin evine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelinin, Avrupa'da PKK'ya yakın yardım kuruluşunda faaliyet gösterdiği, toplanan parayı öldürülen terör örgütü üyelerinin ailelerine dağıttığı ve kuruluşa para yardımında bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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