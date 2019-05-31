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PKK şüphelisi sınırda yakalandı

EDİRNE'nin Meriç ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen PKK şüphelisi A.T. , jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

  • DHA
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Meriç ilçesine bağlı Rahmanca köyünde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 1 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan GBT sorgulamasında 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kaydı bulunan A.T. olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T., mahkemece, hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, serbest bırakıldı.

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