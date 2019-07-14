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Terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan EYP ve mayınlar imha ediliyor

Pençe-2 Harekâtı ile terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan EYP ve mayınlar tespit edilerek Komandolarımız tarafından kontrollü olarak imha ediliyor.

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Pençe-2 Harekâtı ile terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan EYP ve mayınlar tespit edilerek Komandolarımız tarafından kontrollü olarak imha ediliyor.

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