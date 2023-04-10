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  • ''PKK terör örgütü değildir'' diyen Türkan Elçi CHP'den aday oldu
Güncel

''PKK terör örgütü değildir'' diyen Türkan Elçi CHP'den aday oldu

“PKK terör örgütü değildir” diyen Türkan Elçi, İstanbul 3. bölge 3. sıradan CHP milletvekili adayı oldu.

10 Nisan 2023 Pazartesi 08:23 - Güncelleme:
''PKK terör örgütü değildir'' diyen Türkan Elçi CHP'den aday oldu
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14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala partilerin milletvekili adayları belli oldu.

İstanbul 3. bölge 3. sıradan CHP milletvekili adayı olan Türkan Elçi tartışma konusu oldu.

"PKK TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR DİYORUM"

2015 yılında PKK'lı teröristlerce öldürülen Diyarbakır Eski Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, geçtiğimiz ay CHP'ye katılmış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti rozetini takmıştı. CHP'ye katılmasının ardından Elçi, PKK'nın terör örgütü olmadığını iddia ederek, "Ben asla 'Katil PKK' demedim, aksine kocamın dediği gibi PKK terör örgütü değildir diyorum" demişti.

CHP'nin Türkan Elçi'ye Diyarbakır milletvekilliğini önerdiği iddia edilmişti ancak Elçi İstanbul 3. bölge 3. sıradan CHP milletvekili adayı oldu.

  • Türkan Elçi

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