2015 yılında PKK'lı teröristlerce öldürülen Diyarbakır Eski Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, CHP'ye katıldı. Elçi, Genel Merkez'de ağarlanarak Kılıçdaroğlu tarafından parti rozeti takıldı. Gelişmenin basına yansımasıyla Elçi'nin geçmişteki sözleri akıllara geldi. PKK'nın terör örgütü olmadığını iddia eden Türkan Elçi, "Ben asla 'Katil PKK' demedim, aksine kocamın dediği gibi PKK terör örgütü değildir diyorum" demişti.

PKK terör örgütü tarafından öldürülen Diyarbakır Eski Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, CHP'ye katıldı. Elçi ve oğlu Arda Arin Elçi, CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Elçi'ye parti rozetini bizzat Kılıçdaroğlu taktı. Görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, PM Üyesi Devrim Barış Çelik ve Genel Başkan Danışmanı Abdurrahman Yargıcı da hazır bulundu.

CHP'nin Türkan Elçi'ye Diyarbakır milletvekilliğini önerdiği iddia edildi. Görüşmenin basına yansımasının ardından, Türkan Elçi'nin 2015 yılındaki sözleri tekrar gündeme geldi.

Elçi, eşi Tahir Elçi'nin de 'PKK'yı terör örgütü olarak görmediğini' öne sürerek "Ben asla 'Katil PKK' demedim, aksine kocamın dediği gibi PKK terör örgütü değildir diyorum" demişti.