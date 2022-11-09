PKK, terör propagandası ve uyuşturucu trafiğini iç içe yönetiyor

Güvenlik güçleri ve istihbarat birimleri, terör örgütü PKK ile mücadeleye sosyal medyada da devam ediyor.

Bu kapsamda, PKK/KCK sosyal medya ağına yönelik yapılan incelemelerde, terör örgütünün propaganda ve Türkiye'ye yönelik dezenformasyon faaliyetleri mercek altına alındı.

PKK tarafından belirlenen etiketlerle düzenlenen kampanyalara katılan, terör propagandası yapan ve Türkiye karşıtı yalan içerikler üreten hesaplar tek tek tespit edildi.

PKK'nın sosyal medya kampanyalarını köpürten, birbirleriyle yoğun etkileşim halinde örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yapan, örgüte müzahir hesapların takip edilmesi çağrısında bulunan ve örgüt hesapları arasında koordinasyon sağlayan hesaplar belirlendi.

Analizlerde, sosyal medyada sahte isimlerle PKK propagandası yapan bazı hesapların kullanıcılarının uyuşturucu ticaretinden suç kayıtlarının bulunduğu da ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK'nın sosyal medya ağında aktif görev alan "@JIYANZAGROS_21" hesabının, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" gibi suçlardan kaydı bulunan Zeliha Ertürk'e ait olduğu belirlendi.

Zeliha Ertürk'ün kaçak yollarda gittiği Hollanda'da Amersfoort şehrinde yaşadığı tespit edildi.

- Yakınları da terör ve uyuşturucu suçlarıyla dolu bir sicile sahip

PKK/KCK propagandası yapan hesabın kullanıcısı Zeliha Ertürk'le birlikte aile üyelerinin de terör ve uyuşturucu ticareti başta olmak üzere kabarık bir suç dosyası bulunuyor.

Türkiye üzerinden özellikle Avrupa ülkelerine uyuşturucu madde sevkiyatı sırasında yakalanan Ertürk ailesi bireylerinin toplamda 28 yıl 4 ay hapis cezası aldığı ortaya çıktı.

Zeliha Ertürk'ün oğlu Ramazan Kutlu hakkında 2009 yılında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ihraç etme" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.

Zeliha Ertürk'ün kardeşi Mehmet Ertürk de 2008 yılında Mersin Limanında düzenlenen operasyonda Hollanda'ya gönderilmek üzereyken ele geçirilen yaklaşık 52 kilo eroin kapsamında tutuklandı ve 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Zeliha Ertürk'ün PKK/KCK üyelik kaydı da bulunan diğer kardeşi Bego Ertürk'ün de 2003 yılında Atatürk Havalimanında 204 bin 440 adet extacy ele geçirilmesi olayında "yurt dışından uyuşturucu hap ithal etmek" suçundan adli kaydı bulunuyor.

Zeliha Ertürk'ün diğer kardeşleri Aytaç Ertürk'ün 3 yıl 4 ay, Ayfer Ertürk'ün ise 3 yıl 4 ay, çeşitli uyuşturucu suçlarından hapis cezası aldığı tespit edildi.