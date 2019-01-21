PKK ve FETÖ’nün 6 ton zehirine darbe vuruldu

Narkotik ekiplerinin 2018 yılında uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği 820 operasyonda 5 ton 885 kilogram eroin, 258 kilogram esrar, 67 kilogram afyon sakızı ve 73 kilogram sentetik uyuşturucu yakalandı. Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan bin 336 zanlıdan 304’ü tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Amiri Kürşat Başer “Operasyonlarda uyuşturucudan sadece PKK terör örgütü değil, FETÖ/PDY terör örgütünün de finans sağladığı gözler önüne serildi” dedi.