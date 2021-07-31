PKK yakıyor, fondaşlar hedef şaşırtıyor! İşte o çirkin algı operasyonu ve gerçekler

1990'lardan itibaren PKK tarafından bir terör stratejisinin parçası olarak başlayan kundaklama ve orman yangınları, terör örgütünün ülkemizde ve sınırlarımızın ötesinde köşeye sıkışmasıyla arttı. Özellikle son yıllarda 'Ateşin Çocukları İnsiyatifi' olarak adlandırılan PKK'ya bağlı grup, birçok yangını üstlendi. Sabotaj girişiminde bulunan bazı teröristler ise, suçüstü yakalandı.
28-30 Temmuz'da 81 farklı noktada, kısa aralıklar veya eş zamanlı çıkan orman yangınları, akıllara yine aynı kirli elin sabotajlarını getirdi. Yangınlardan 70'i kontrol altına alındı, 11 noktada ise mücadele sürüyor
Uzmanlar, bu kadar yangının asla tesadüf olmadığına dikkat çekerek yine 'PKK'yı işaret ediyor.
Tüm bunlara rağmen, ABD beslemesi ve PKK sempatizanı bazı medya kuruluşları, Türkiye'nin 'nefesine' saldıranları görmezden gelirken, var gücüyle hükümeti hedef gösteriyor...
İşte yalanlarla yürütülen 'hedef şaşırtma' çalışması ve asıl gerçekler.