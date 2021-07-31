PKK yakıyor, fondaşlar hedef şaşırtıyor! İşte o çirkin algı operasyonu ve gerçekler

31 Temmuz 2021 Cumartesi 11:15 - Güncelleme: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 11:25

1990'lardan itibaren PKK tarafından bir terör stratejisinin parçası olarak başlayan kundaklama ve orman yangınları, terör örgütünün ülkemizde ve sınırlarımızın ötesinde köşeye sıkışmasıyla arttı. Özellikle son yıllarda 'Ateşin Çocukları İnsiyatifi' olarak adlandırılan PKK'ya bağlı grup, birçok yangını üstlendi. Sabotaj girişiminde bulunan bazı teröristler ise, suçüstü yakalandı.



28-30 Temmuz'da 81 farklı noktada, kısa aralıklar veya eş zamanlı çıkan orman yangınları, akıllara yine aynı kirli elin sabotajlarını getirdi. Yangınlardan 70'i kontrol altına alındı, 11 noktada ise mücadele sürüyor

İşte PKK'nın 'orman yakan' teröristleri Ateş'in Çocukları'nın üstlendiği yangınlar Yangınlarla mücadelede 6 uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 1 insansız helikopter, 1080 arazöz, 280 su tankeri, 2270 ilk müdahale aracı, 660 iş makinesi ve 10 bin 550 personel görev yapıyor. Ayrıca vatandaşların beslenme ve barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir sahra mutfak kiti, 5 ikram aracı, 3 Kredi Yurtlar Kurumu yurdu, 4 MEB pansiyonu hizmete alınarak 20 bin 400 kişi/öğün yemek, 2 bin 195 kişilik barınma kapasitesi oluşturuldu. Yangınlarla ilgili çarpıcı açıklama: Soruşturma sonucu içinden çıkarlarsa şaşırmayın Bir taraftan yangınla mücadele sürerken, diğer yandan faillerin bulunması için çalışmalar da sürdürülüyor.

Uzmanlar, bu kadar yangının asla tesadüf olmadığına dikkat çekerek yine 'PKK'yı işaret ediyor.

Tüm bunlara rağmen, ABD beslemesi ve PKK sempatizanı bazı medya kuruluşları, Türkiye'nin 'nefesine' saldıranları görmezden gelirken, var gücüyle hükümeti hedef gösteriyor...

İşte yalanlarla yürütülen 'hedef şaşırtma' çalışması ve asıl gerçekler.