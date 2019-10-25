Terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı "protesto etme" kisvesi altında, Avrupa kentlerinde terör estirmeye başladı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Barış Pınarı Harekatı 8'inci gününü doldururken, PKK sempatizanları Avrupa ülkelerinde 20'ye yakın saldırı gerçekleştirdi.

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarını hedef alan terör örgütü yandaşları, aynı zamanda büyükelçilikler, iş yerleri, dernekler ve camilere saldırdı, kundaklama faaliyetlerinde bulundu.

ALMANYA'DA YOĞUN SALDIRILAR

Barış Pınarı Harekatı başladıktan bir gün sonra 10 Ekim'de terör örgütü yandaşları Almanya'da Bad Salzuflen Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Mevlana Camisi'ni hedef aldı.

Mevlana Camisi'ne gelen terör örgütü yandaşları, caminin önündeki direğin ipini kesip direkteki Türk bayrağını alarak kaçtı. Aynı saatlerde lokale saldıranlar ise binanın camlarını kırıp içeri yangın söndürme tüpü atarak binaya zarar verdi.

11 Ekim'de ise PKK/YPG sempatizanları Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ne ait diplomatik plakalı bir araç kundaklandı. Aracın tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Büyükelçilik yetkilileri, güvenlik önlemlerinin artırılması talebinde bulunarak faillerin bir an önce yakalanmasını istedi.

Terör örgütü sempatizanları, 12 Ekim'de ise Villingen Schweningen'deki Türk İşçileri Derneği'ne saldırdı. Saldırıda 2 kişi yaralandı.

Yine aynı gün terör örgütü yandaşları Nürnberg'te bir Türk marketini hedef aldı. Saldırı sonucu bir kişi yaralanırken, markette de maddi hasar oluştu.

YPG/PKK yanlısı gruplar 14 Ekim'de Pforzheim Fatihspor'a ait tesisleri kundaklayarak, kullanılamaz hale getirdi.

15 Ekim'de DİTİB'e bağlı Herne Camisi'ne gelen terör örgütü yandaşları, terör örgütü lehine slogan atarak caminin camlarını kırdı. Caminin kapılarının kapalı olmasından dolayı içeri giremeyen örgüt yandaşları, daha sonra Türklere ait çevredeki iş yerlerinin camlarını kırdı, binalara zarar verdikten sonra olay yerinden ayrıldı.

Terör örgütü sempatizanları 15 Ekim'de Offenbach kentindeki DİTİB’e bağlı Yavuz Sultan Selim Camisi’ne saldırdı. Terör örgütü PKK/PYD yandaşları cami binasının duvarına yazılar yazıp, bazı eşyalara zarar verdi.