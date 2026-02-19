Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Beka ve güvenliğimize yönelen risk ve tehdit unsurları ile mücadelesini sınırlarımızda ve ötesinde kararlılıkla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kesintisiz devam eden operasyon ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında;

- Hafta içerisinde 10 PKK'lı terörist daha teslim olmuş; böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan terörist sayısı 35'e ulaşmış,

- Operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları etkin şekilde icra edilmiştir.

- Son bir haftada imha edilen 2 kilometre tünel ile birlikte Menbic'de tespit edilen tünel hatlarının yüzde 94'ü (457 km) başarıyla imha edilmiş,

- Böylece Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 759 (Tel Rıfat: 302 / Menbic 457) kilometre olmuştur.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Hudut güvenliği faaliyetleri çerçevesinde hafta boyunca;

- 12'si terör örgütü mensubu olmak üzere 176 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 966 olmuş,

- Engellenen 1.735 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 9 bin 714'e ulaşmıştır.

Yine, bu hafta içerisinde; Hakkâri hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 21 kilogram (21.566 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

Ayrıca, 12 Şubat'ta Foça-Karaburun arasında battığı bildirilen düzensiz göçmen botunu kurtarma çalışmalarına Hava Kuvvetlerimize ait helikopter ile destek sağlanmıştır.