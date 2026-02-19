İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2026 Perşembe / 3 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7743
  • EURO
    51,7986
  • ALTIN
    7063.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • PKK'da çözülme hızlandı! Son bir haftada 10 terörist teslim oldu
Güncel

PKK'da çözülme hızlandı! Son bir haftada 10 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, 'Hafta içerisinde 10 PKK'lı terörist daha teslim olmuş; böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan terörist sayısı 35'e ulaşmış. Operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları etkin şekilde icra edilmiştir.' denildi.

HABER MERKEZİ19 Şubat 2026 Perşembe 12:02 - Güncelleme:
PKK'da çözülme hızlandı! Son bir haftada 10 terörist teslim oldu
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Beka ve güvenliğimize yönelen risk ve tehdit unsurları ile mücadelesini sınırlarımızda ve ötesinde kararlılıkla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kesintisiz devam eden operasyon ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında;

- Hafta içerisinde 10 PKK'lı terörist daha teslim olmuş; böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan terörist sayısı 35'e ulaşmış,

- Operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları etkin şekilde icra edilmiştir.

- Son bir haftada imha edilen 2 kilometre tünel ile birlikte Menbic'de tespit edilen tünel hatlarının yüzde 94'ü (457 km) başarıyla imha edilmiş,

- Böylece Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 759 (Tel Rıfat: 302 / Menbic 457) kilometre olmuştur.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Hudut güvenliği faaliyetleri çerçevesinde hafta boyunca;

- 12'si terör örgütü mensubu olmak üzere 176 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 966 olmuş,

- Engellenen 1.735 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 9 bin 714'e ulaşmıştır.

Yine, bu hafta içerisinde; Hakkâri hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 21 kilogram (21.566 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

Ayrıca, 12 Şubat'ta Foça-Karaburun arasında battığı bildirilen düzensiz göçmen botunu kurtarma çalışmalarına Hava Kuvvetlerimize ait helikopter ile destek sağlanmıştır.

  • PKK teslim
  • mağara imha
  • terörist operasyon

ÖNERİLEN VİDEO

Karada, denizde ve havada... MSB'den ''NATO'nun sarılmaz kalkanı'' paylaşımı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.