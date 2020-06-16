AA 16 Haziran 2020 Salı 16:23 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 16:43

Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada PKK'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak’ın kuzeyindeki teröristlere ait hedeflere yönelik düzenlediği Pençe-Kartal Operasyonu'ndan sonra büro ve teşkilatlarına saldırmakla tehdit ettiğini belirtti.

Türkmenlerin siyasi kurum ve kuruluşlarına yönelik bu tür tehditlerin endişe verici olduğunu ifade eden Salihi, bunların tüm Türkmenlere yöneltildiği anlamına geldiğini kaydetti.

- BÜROLARDA KORUMA SAYISI ARTIRILDI



Salihi, "çocuk katili ve uyuşturucu kaçakçıları terör gruplarına Irak'ta faaliyet gösterme izin verilmemesi" gerektiğini vurgulayarak, ITC'nin tüm temsilciliklerinde koruma sayısını arttırdıklarını ifade etti.

ITC ve diğer Türkmen siyasi partilerin Irak hükümeti nezdinde resmi ve izinli siyasi kuruluşlar olduğunu hatırlatan Salihi, büro ve teşkilatların Iraklı güvenlik güçleri tarafından korunmasını istedi.

