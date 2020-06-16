İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8481
  • EURO
    7,7285
  • ALTIN
    379.744
  • BIST100
    111667
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Pençe-Kartal Operasyonu'yla darmadağan olan terör örgütü PKK'dan Irak Türkmen Cephesi'ne alçak tehdit!
Güncel

Pençe-Kartal Operasyonu'yla darmadağan olan terör örgütü PKK'dan Irak Türkmen Cephesi'ne alçak tehdit!

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, terör örgütü PKK'nın büro ve teşkilatlarına saldırı tehdidinde bulunduğunu söyledi.

AA16 Haziran 2020 Salı 16:23 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 16:43
ABONE OL

Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada PKK'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak’ın kuzeyindeki teröristlere ait hedeflere yönelik düzenlediği Pençe-Kartal Operasyonu'ndan sonra büro ve teşkilatlarına saldırmakla tehdit ettiğini belirtti.

Türkmenlerin siyasi kurum ve kuruluşlarına yönelik bu tür tehditlerin endişe verici olduğunu ifade eden Salihi, bunların tüm Türkmenlere yöneltildiği anlamına geldiğini kaydetti.

- BÜROLARDA KORUMA SAYISI ARTIRILDI

Salihi, "çocuk katili ve uyuşturucu kaçakçıları terör gruplarına Irak'ta faaliyet gösterme izin verilmemesi" gerektiğini vurgulayarak, ITC'nin tüm temsilciliklerinde koruma sayısını arttırdıklarını ifade etti.

ITC ve diğer Türkmen siyasi partilerin Irak hükümeti nezdinde resmi ve izinli siyasi kuruluşlar olduğunu hatırlatan Salihi, büro ve teşkilatların Iraklı güvenlik güçleri tarafından korunmasını istedi.

Cenazede depreme yakalandılar! Tekbir sesleri yükseldi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.