PKK'dan kaçan bir terörist teslim oldu

1 Kasım 2021 Pazartesi 13:03 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 13:03

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.