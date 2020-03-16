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PKK'dan kaçtı söyledikleri kan dondurdu: Evlatlarınızı örgütten kurtarın

Mardin'de, jandarma ekipleri ve ailesinin ikna girişimiyle terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan 'Delila Mardin' kod adlı Zeynep Erkan, örgütünün kendisini çok farklı tanıtarak kandırdığını, ideolojik bazı fikirlerle beyinin yıkandığını fakat örgüte katıldıktan sonra orada yaşanan olayların hiç anlatıldığı gibi olmadığını ifade etti. Erkan, 'Artık daha fazla olanlara seyirci kalmayın, evlatlarınızı örgütten kurtarın. Yanlışın neresinden dönülürse kârdır. Onlar da aileleri ile buluşsun, anneler ağlamasın' dedi.

DHA16 Mart 2020 Pazartesi 15:29 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 15:29
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Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2014 yılında terör örgütü PKK'ya katılan 'Delile Mardin' kod adlı Zeynep Erkan'ın teslim olması için çalışma başlattı. Ailesinin de desteğiyle 1 yıl süren ikna çalışmaları sonucu Erkan, terör örgütü PKK'dan kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelip, güvenlik güçlerine teslim oldu. Jandarmadaki sorgusunun ardından Zeynep Erkan, 6 yıl aradan sonra ailesiyle buluşturuldu.

Zeynep Erkan, terör örgütünde bulunduğu 6 yıllık süreci de de anlattı. Erkan, 2014'te terör örgütünün kendisini çok farklı tanıtarak kandırdığını, ideolojik bazı fikirlerle beyinin yıkandığını söyledi. Terör örgütüne bulunanların çoğunun da bu şekilde katıldığını anlatan Erkan, örgüte katıldıktan sonra orada yaşanan olayların hiç anlatıldığı gibi olmadığını ifade etti. Terör örgütü içerisinde kötü muamele, psikolojik ve fiziki şiddete maruz kaldığını söyleyen Erkan, dağdaki gençlerin de çok zor günler geçirdiğini, örgütten kurtulmak isteyen birçok arkadaşının olduğunu belirtti. Kaçmak isteyenlerin infaz edilecekleri korkusu yüzünden kaçamadıklarını ifade eden Erkan, ayrıca yöneticileri tarafından teslim olduklarında güvenlik güçleri tarafından kötü muameleye uğrayacakları konusunda korkutulduklarını söyledi. Güvenlik güçlerine teslim olduktan sonra hiçbir kötü uygulamayla karşılaşmadığını aktaran Erkan, örgüt içerisindeki arkadaşlarına ve diğer örgüt mensuplarının teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Erkan, çocukları dağda olan ailelere de seslenerek, şunları söyledi:

"Artık daha fazla olanlara seyirci kalmayın, evlatlarınızı örgütten kurtarın. Yanlışın neresinden dönülürse kârdır. Onlar da aileleri ile buluşsun, anneler ağlamasın. Burada açlık, kötü muamele ve ölüm korkusu yok."

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