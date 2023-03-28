PKK Eşbaşkanı terörist Bese Hozat, PKK'nın kanalında yaptığı açıklamalarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek verdi. Terörist Hozat HDP-Millet ittifakı ortaklığı hakkında, "Bu tutumu destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çok önemli bir seçim sürecine girdiğini söyleyen terörist Hozat "Bu seçim hiçbir seçime benzemiyor" ifadelerini kullandı.

Altılı koalisyonun birlikteliğini değerlendiren terörist Hozat,

"Seçim süreci ile birlikte güçlü bir mücadele yürütülürse iktidar 14 Mayıs'ta yıkılacaktır" diyerek Millet İttifakı'na açıkça destek olacaklarını duyurdu.