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PKK'dan Kılıçdraoğlu'na seçim desteği: Bu tutumu destekliyoruz

Terör örgütü PKK'dan Kılıçdaroğlu'na seçim desteği açıklaması. Örgüt seçim süreci boyunca terör eylemlerini durdurma kararı aldığını bildirdi. Sözde örgüt Eşbaşkanı terörist Hozat, 'Biz HDP'nin millet ittifakını destekleme tutumunu değerli, önemli ve anlamlı buluyoruz. Seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir. Bu tutumu destekliyoruz' dedi.

28 Mart 2023 Salı 01:07 - Güncelleme:
PKK'dan Kılıçdraoğlu'na seçim desteği: Bu tutumu destekliyoruz
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PKK Eşbaşkanı terörist Bese Hozat, PKK'nın kanalında yaptığı açıklamalarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek verdi. Terörist Hozat HDP-Millet ittifakı ortaklığı hakkında, "Bu tutumu destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çok önemli bir seçim sürecine girdiğini söyleyen terörist Hozat "Bu seçim hiçbir seçime benzemiyor" ifadelerini kullandı.

Altılı koalisyonun birlikteliğini değerlendiren terörist Hozat,

"Seçim süreci ile birlikte güçlü bir mücadele yürütülürse iktidar 14 Mayıs'ta yıkılacaktır" diyerek Millet İttifakı'na açıkça destek olacaklarını duyurdu.

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