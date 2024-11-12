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  • PKK/KCK adına yol kapatıp ateş yakan 6 terörist yakalandı
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PKK/KCK adına yol kapatıp ateş yakan 6 terörist yakalandı

İstanbul'da terör örgütü PKK lehine yol kapatıp ateş yakan ve örgüt yanlısı korsan gösteriye katılan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

IHA12 Kasım 2024 Salı 10:24 - Güncelleme:
PKK/KCK adına yol kapatıp ateş yakan 6 terörist yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, örgütün gençlik yapılanması YCWK'nın talimatı ile 6 Kasım'da Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi'nde bazı ana arterlerde cadde ve sokakları kapatıp ateş yakan 7 şüpheliyi tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda olaylara karışan zanlıların kimlik bilgileri belirlendi. Ardından bu sabah operasyon için düğmeye basıldı. Birçok adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda aranan 7 kişiden 6'sı gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ise şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu. Şüpheliler sorgulanmak üzere TEM şubeye götürülürken, firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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