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PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan eski DTP Fatih İlçe Başkanı M.T. tutuklandı

PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan eski DTP Fatih İlçe Başkanı M.T. tutuklandı

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İstanbul'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan eski DTP Fatih İlçe Başkanı M.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, 2 Ekim'de düzenlenen operasyonda, terör örgütünün siyasal yapılanmasında yer aldığı, örgüte eleman aktarımı ve insan kaçakçılığı yaptığı tespit edilen eski DTP Fatih İlçe Başkanı M.T. gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, örgütsel döküman ve dijital malzemeler ele geçirildi. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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