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PKK/KCK operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Bayburt'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

AA23 Eylül 2024 Pazartesi 15:33 - Güncelleme:
PKK/KCK operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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Bayburt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda terör örgütü PKK/KCK içerisinde kırsal alanda faaliyet gösteren ve örgütün elebaşlarından Murat Karayılan ve Süleyman Şahin ile fotoğraflarının bulunduğu tespit edilen örgüt mensubu Y.Y. ile sosyal medya hesaplarında terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen S.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

  • terör operasyonu
  • tutuklama
  • PKK/KCK

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