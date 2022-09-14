MİT'ten Mahmur Kampı'na operasyon! 2 PKK'lı terörist Türkiye'ye getirildi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, PKK'nın en önemli üslenme merkezlerinden biri olan Mahmur Kampı'na operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda yakalanan teröristler Güney ve Süleyman, Türkiye'ye getirildi.

PKK/KCK'nın kırsal kadrosuna katılmak üzere Eylül 2019'da illegal yoldan Van'ın Başkale ilçesi üzerinden İran'a geçen Hatip Güney'in, buradan Irak'a geçerek eğitim aldığı belirlendi.

Daha sonra Mahmur Kampı'na gönderilen Güney'in, ideolojik ve silahlı eğitimin ardından sözde tim komutanı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Terörist Aya Ahmet Süleyman'ın ise PKK/KCK-PYD/YPG-YPJ yapılanmasına 2015'te katıldığı, Suriye'den 2017'de Irak'a geçip Gara'da eğitim aldığı, Avaşin-Basyan bölgesinde faaliyet yürüttüğü, ardından 2018'de Mahmur Kampı'na geçtiği belirlendi.