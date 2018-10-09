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İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır merkezli PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 105 kişinin gözaltına alındığını duyurdu

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda, aralarında HDP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Şerif Çamcı'nın da bulunduğu 105 kişi gözaltına alındığını duyurdu.

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Operasyonla ilgili İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
 
"PKK/KCK terör örgütünün deşifresine ve faaliyetlerinin engellenmesine  yönelik Diyarbakır merkezli operasyonlarda;  aralarında Diyarbakır HDP İl  Eş Başkanı Mehmet Şerif Çamcı’nın da bulunduğu Diyarbakır’da 90, İstanbul’da  4, Mardin’de 1, Van'da 2, Ankara’da 1, Batman’da 1,  Mersin’de 2, Şanlıurfa’da 1,  Şırnak’ta 1, Elazığ 1, Siirt'te 1 olmak üzere toplam 105 şahıs gözaltına alınmıştır. 
 
PKK/KCK terör örgütüne yönelik Van merkezli  operasyonlarda  ise, toplam 39 şahıs yakalanmıştır. 
 
Ayrıca Van'ın Çaldıran ilçesinde  terör örgütü üyeliği ve propagandası yaptığı tespit edilen 8 kişi  gözaltına alınmıştır.  İstanbul'da ise, terör  örgütü yanlısı faaliyetlerde  bulunduğu belirlenen  6 şahıs yakalanmıştır.
 
Ülke genelinde  yapılan operasyonlarda toplam 158 şahıs gözaltına alınmış olup,  operasyonlar devam  etmeketedir. 
 
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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