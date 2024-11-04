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Güncel

PKK/KCK'ya operasyon! 6 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı

AA4 Kasım 2024 Pazartesi 17:20 - Güncelleme:
PKK/KCK'ya operasyon! 6 şüpheli gözaltına alındı
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Mersin'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, terör örgütüyle iltisaklı oldukları ve örgütün propagandasını yaptıkları belirlenen 6 zanlının adresi belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda zanlılar gözaltına alındı.

Adreslerde bulunan çok sayıda materyal ve dokümanlara el konuldu.

Jandarmaya götürülen 6 şüphelinin işlemleri sürüyor.

  • Mersin operasyon
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