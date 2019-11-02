PKK’lı eski teröristten ‘evlat nöbeti’ne destek

Diyarbakır'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı’nın önünde başlattığı ‘evlat nöbeti’ ikinci ayını doldurdu. Havaların soğuması ve yağışların başlamasına rağmen kararlı duruşlarından ödün vermeyen aileler, çocuklarına kavuşana kadar nöbete devam edeceklerini söylüyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelenlerin ziyaret ettiği ailelere, bir destek de PKK’dan kaçarak teslim olan eski bir teröristten geldi. İsmi açıklanmayan eski PKK’lı, hükümlü bulunduğu Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan, Diyarbakır Lice’de yol kesen teröristler tarafından kaçırılan polis memuru oğlu Vedat Kaya için ‘evlat nöbeti’ tutan Şeyhmus Kaya adına tüm ailelere destek mektubu gönderdi. Ailelere okunan mektubunda, kendisinin pişman olup devlete sığındığını belirten eski PKK’lı, “Değerli anne ve babalar, teröre ve onun destekçilerine bir darbe de siz vurdunuz” dedi.

ÖRGÜTE İNANMASINLAR

Eski PKK’lı mektubunda, “Bu onurlu ve şerefli mücadelenizle evlatlarınızı terörün elinden alarak bu ülkeye getireceğinize inanıyorum. Allah yardımcınız olsun. Değerli aileler, terör örgütü kendi aralarında sırf dönmemeleri için ‘pişmanlık yasası boştur. Devlet sizi kandırıyor, inanmayın’ diye provokatörlük yapıyor. Evlatlarınız buna inanmasın. Gerçekten devletin kimseyi kandırdığı yok. Terörün propagandasına itibar edilmesin. Çocuklarınız gelsin devlet her konuda yardımcı olacaktır. Silahı bırakıp geldiklerinde hayatın ne kadar anlamlı ve değerli olduğunu anlayacaklardır” ifadelerini kullandı.

AİLELER DUYGULANDI

Mektubu okuyan baba Şeyhmus Kaya, “Pişman olmuş gelip devlete teslim olmuş. Buradaki anne ve babaları izlemiş çok duygulanmış ve bu mektubu göndermiş, Kendisini tanımıyorum. Biz de okuyunca çok duygulandık. İnşallah biz evlatlarımıza, o da yakın zamanda ailesine kavuşur” diye konuştu.