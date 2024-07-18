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MİT, PKK'nın sözde istihbarat hücresini çökertti

MİT, terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat hücresini çökertti. MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla yakalanan PKK'lı teröristler Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklandı.

AA18 Temmuz 2024 Perşembe 09:26 - Güncelleme:
MİT, PKK'nın sözde istihbarat hücresini çökertti
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen ortak operasyonla yakalanan "Halil" kod adlı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş'ın, PKK'nın sözde istihbarat yapılanmasında oldukları ve İstanbul'da faaliyet gösterdikleri belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in yoğun çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat yapılanması ortaya çıkarıldı.

Örgütün sözde istihbarat yapılanmasında çalıştıkları belirlenen "Halil" kod adlı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş'ı tespit eden MİT, Sadık Topaloğlu'nu takibe aldı.

MİT Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak operasyon sonucu, İstanbul'da faaliyet gösterdikleri saptanan Topaloğlu ve Savaş, İstanbul'da yakalandı.

Topaloğlu'nun illegal yollarla Irak/Kandil'e geçerek istihbarat eğitimi aldığı, eğitim sürecinde örgüt sorumlularından "Cuma" kod adlı Cemil Bayık ile görüşmeler gerçekleştirdiği belirlendi.

Sadık Topaloğlu'nun ayrıca, Türkiye'de görevlendirilmesi akabinde "gazetecilik" adı altında terör örgütüne bilgi topladığı, Mehmet Savaş ile örgüt adına finans faaliyetleri yürüttükleri ve paravan şirketler üzerinden Suriye'deki örgüt mensuplarına malzeme sağladıkları MİT tarafından tespit edildi.

MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonu ile yakalanan PKK'lı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş, terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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