İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) olarak çalışan Şafak Duran isimli şahsın, 2016 yılında Şırnak ilinde PKK/KCK terör örgütü üyelerinden elde edilen dokümanlarda kırsal alanda elinde uzun namlulu silah ile çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

Güvenlik güçlerinin tespiti üzerine şahsın terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Örgüt mensubu şahıs, bu sabah İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait çalıştığı binada gözaltına alındı.

BAKAN SOYLU AÇIKLAMIŞTI

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) çalışan yüzlerce personelin "terör örgütleri ile iltisaklı veya irtibatlı olduğu yönündeki ihbar ve tespitler üzerine" özel teftiş başlatıldığını açıklamıştı.