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PKK'lı teröristlerce saldırılarda kullanılmak üzere gizlenmiş silah, roketatar, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Van'ın Erciş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce saldırılarda kullanılmak üzere gizlenmiş silah, roketatar, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

  • AA
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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticilerince, şehirlerde saldırı yapılması yönünde talimatlar gönderildiği bilgisi edinildi.

Bu kapsamda Erciş Jandarma Komutanlığınca, Doğancı Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda AK-47 piyade tüfeği ile buna ait 364 fişek, RPG-7 roketatar ve buna ait 9 mühimmat ile 4 sevk fişeği, 812 BKC makineli tüfek fişeği, iki gece görüş dürbünü, keskin nişancı tüfeği dürbünü, el dürbünü, bir kilogram patlayıcı madde, 15 el yapımı patlayıcı düzeneği, 3 el bombası fünyesi, el telsizi düzeneği, 10 elektrikli fünye, 4 el telsizi, iki cep telefonu, akım düzenleyici, pusula, tahkim edevatı, 100 metre kablo, 9 monte hamili, keski, makas, iki tornavida, 8 alyan anahtarı, asma kilit, masolet kelepçe, akım ölçer, lehim makinesi ve tertibatı, 3 koli bandı, elektrik bandı, tıraş makinesi ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

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