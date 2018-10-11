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PKK'lı teröristlerden 'Öldük, bittik, perişanız' itirafı

Batman Valisi Ahmet Deniz, terör örgütü PKK'ya yönelik mücadeleye ilişkin, 'Bunların anladığı dilden mücadelemiz devam edecek. Bunlar onların son çırpınışları. Telsiz konuşmaları geliyor. Konuşmalar, 'Öldük, bittik, perişanız' şeklinde. Bittiklerinin açık göstergesidir.' dedi.

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Batman Valiliği 2018 yılı İl Koordinasyon Kurulu son toplantısı Vali  Deniz Başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Deniz, toplantının açılışında, geçen hafta Gercüş ilçesi kırsalında  operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı  teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu  şehit olan 8 askerin ailelerine başsağlığı diledi, yaralı askere geçmiş olsun  dileğinde bulundu.

"Üzüldük, üzülmemek elde değil, acımızı yüreğimize gömdük." diyen  Deniz, acıları kadar öfkelerinin de büyük olduğunu belirtti. Vali Deniz, "Buradan  bir kez daha söylüyorum: Bu hain, kalleşçe saldırıyı yapanlar, bunların  işbirlikçileri, bunları destekleyenler, terörü destekleyenler, terörle arasına  mesafe koymayan kim varsa bunlara gereği yapılacak." diye konuştu.


Terör örgütleriyle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Deniz, PKK'lı  teröristlerin saldırıları sonucu Batman'da 15 bin kişinin katılımıyla  gerçekleştirilen yürüyüşün de en güzel tepkilerden biri olduğunu aktardı. Terör  örgütlerinin amacının huzuru kaçırmak olduğunu vurgulayan Deniz, konuşmasını  şöyle sürdürdü:

"Açık ve net bir şekilde söylüyorum, bir tek silahlı terör örgütü  mensubu kalmayıncaya kadar mücadelemiz devam edecek. Haince, kalleşçe saldırıları  bizi yıldıramayacak. Burada herkese görevler düşüyor. Bütün Batmanlı  hemşehrilerime söylüyorum, 15 bin kişi al bayraklarıyla 'Kahrolsun PKK' diye  meydanlara çıktı. Doğrusu da buydu. Hep beraber bu mücadeleyi vereceğiz. Bu  hainlerin derdi bu ülkenin huzurunu kaçırmak. Bölgemizin, şehrimizin huzurunu  kaçırmak. Bizim derdimiz ise hizmet etmek, şehrimizi, bölgemizi daha iyi nasıl  yönetip kalkındırabiliriz biz bunun derdindeyiz."

Teröristlerin telsiz konuşmalarını aktardı

PKK'lı teröristlerin telsiz konuşmalarını aktaran Deniz, telsiz  konuşmalarından teröristlerin, terör örgütünün sonunun yakın olduğunun  anlaşıldığına dikkati çekti.

Teröristlerle anladıkları dilden mücadele edeceklerini dile getiren  Deniz, şunları kaydetti:

"Bunların anladığı dilden mücadelemiz devam edecek. Bunlar onların son  çırpınışları. Telsiz konuşmaları geliyor. Konuşmalar, 'Öldük, bittik, perişanız'  şeklinde. Bittiklerinin açık göstergesidir. Bazen de böyle tek tük de olsa önlem  almamıza rağmen, arazi şartları itibariyle istemediğimiz durumlar da meydana  gelebiliyor. Olmaması için daha çok çalışacağız. Bütün amacımız bu terör virüsünü  tamamen bu coğrafyadan silmek."

Devlet Su İşleri (DSİ) 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı da Ilısu  Barajı HES Projesi kapsamındaki çalışmaları anlattı.

Kösalı, Hasankeyf ilçesinde şu ana kadar Zeynel Bey Türbesi, Artuklu  Hamamı ile İmam Abdullah Zaviyesi'nin taşındığını, Er-Rızık Camisi ve Harim  Duvarı, Süleyman Han Camisi minaresi, Koç Camisi minaresi, Kızlar Camisi, Orta  Kapı'nın da en kısa sürede taşınmaya başlayacaklarını bildirdi.

Toplantıda, daha sonra kurum müdürleri çalışmalarını anlattı. 

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