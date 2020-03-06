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PKK'lı teröristlere ait 3 kış sığınağı yerle bir edildi!

Diyarbakır kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi. Yerle bir edilen sığınakta işkence aletleri de bulundu.

AA06 Mart 2020 Cuma 14:21 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 14:21

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kulp, Lice, Silvan ve Dicle ilçeleri kırsalında 4 Mart'ta PKK'ya yönelik başlatılan "Kapan-6 Şehit Jandarma Er Necmi Semerci Operasyonu" başarıyla tamamlandı.

Operasyonda teröristlerce kullanılan 3 kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi.

;Dicle ilçesi Taşağıl köyü kırsalındaki taşlık alana gömülü tenekede 50 kilogram amonyum nitrat ve şeker karışımıyla hazırlanan el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği ile Lice ilçesi Türeli köyü kırsalında toprağa gömülü tenekede 30 kilogram amonyum nitrat ve şeker karışımıyla hazırlanan EYP düzeneği, emniyet tedbirleri alınarak imha edildi.

- İŞKENCE İÇİN KULLANILDIĞI DEĞERLENDİRİLEN ZİNCİR VE KELEPÇE BULUNDU

Lice'nin Türeli köyü Çaylarbaşı mezrasında tespit edilen mağarada teröristlerce işkence için kullanıldığı değerlendirilen 3 metre uzunluğunda zincir, iki kelepçe ve iki asma kilit ele geçirildi.

Evlerde ve sığınaklarda yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği, 6 fişek, 17 büyük tüp, pil blokları, kalaşnikof şarjörü, 400 kilogram gıda ile çok sayıda giyim ve yaşam malzemesi bulundu.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğer malzemeler yerinde imha edildi.

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