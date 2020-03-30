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Güncel

PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri imha edildi

Bitlis'in Güroymak ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta bulunan yaşam malzemeleri imha edildi.

AA30 Mart 2020 Pazartesi 17:22 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 17:38
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Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, Güroymak kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.

Bunun üzerine, Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Şehit Polis Özel Harekat Müdürü Tufan Kansuva 2020-2 Operasyonu"nun başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonda tespit edilen sığınakta, 4 leşker kıyafeti, 2 çift ayakkabı, 3 mat, 2 tencere, tabak, bardak, çaydanlık, testere, 2 kilim, 2 metre tüp hortumu ve muhtelif miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Sığınak da kullanılamaz hale getirilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

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