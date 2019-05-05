Harekat sürüyor: 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Hakkari'deki saldırı sonrası gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Hakkari'deki saldırı sonrası gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Azez ve Hakkari'deki terör saldırısı sonrası toplamda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 33 oldu.
Bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.
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