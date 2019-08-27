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PKK'lı teröristlere 'Kıran' operasyonu ile darbe vuruluyor

İçişleri Bakanlığı'nca Van, Hakkari ve Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik jandarma ve emniyet birimleri ile güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan 'Kıran' operasyonu sürüyor. Van'ın Gürpınar ve Başkale ilçeleri kırsalındaki operasyonlarda tespit edilen el yapımı patlayıcılar, imha edildi. Operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanılan 3 mağarada C4 plastik patlayıcı, roketatar mühimmatı, el yapımı patlayıcı düzenekleri ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

  • DHA
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işleri Bakanlığı koordinasyonunda Van, Hakkari ve Şırnak'ta terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan 'kıran' operasyonu devam ederken, Van ayağı, Gürpınar ve Başkale ilçeleri kırsalında gerçekleştirildi.
 
 
Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ile malzeme depolarının tespit ve imhası amacıyla 18 Ağustos'ta 'kıran operasyonu' başlatıldığı, bu kapsamda Van'ın Gürpınar ve Başkale ilçeleri kırsalında da operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:
 
 
"20 Ağustos 2019 günü icra edilen operasyonda; Gürpınar İlçesi ,Yalınca Mahallesi kırsal alanında 1 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilerek yerinde imha edilmiştir.  22 Ağustos 2019 günü icra edilen operasyonda; Başkale İlçesi ,Tahıl Mahallesi kırsal alanında 3  adet doğal mağara içerisinde; 2 adet 1 kilogramlık C4 plastik patlayıcı, 3 roketatar sevk fişeği, 2 roketatar başlığı, 150 adet 5.56 piyade tüfeği fişeği  5 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 2 adet 8'li pil düzeneği, 5 ateşleme fünyesi, 1 adaptör,10 metre elektrik kablosu, 1 adet mavi jelikan,1 kilogram tuz, 1 kilogram şeker,1 met, 1 battaniye, 1  çaydanlık, 6 yemek kaşığı ele geçirilmiştir. 25 Ağustos 2019 günü icra edilen operasyonda; Başkale İlçesi, Esenyamaç Mahallesi kırsal alanında menfez altına yerleştirilmiş vaziyette, 1  EYP tespit edilerek yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir."
 
 
 

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