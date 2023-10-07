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PKK'lı teröristlere yardım eden 2 kişi yakalandı

Van'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, PKK/KCK'lı teröristlere yardım ettiği tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

IHA7 Ekim 2023 Cumartesi 16:26 - Güncelleme:
PKK'lı teröristlere yardım eden 2 kişi yakalandı
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Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube, İstihbarat Şube ve Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde, 31 Eylül 2023 günü etkisiz hale getirilen 2 BTÖ mensubuna yardım ettiği tespit edilen 2 şüpheli şahıs 1 Ekim 2023 tarihinde yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden biri ikameti terk etmeme tedbir kararı verilirken, 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi" denildi.

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