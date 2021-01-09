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PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda 100 kilogram amonyum nitrat yakalandı

Bitlis'te PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda toprağa gömülmüş ve tuzaklanmaya hazır vaziyette 100 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.

AA09 Ocak 2021 Cumartesi 14:36 - Güncelleme: 09 Ocak 2021 Cumartesi 14:36
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Harmanyeri köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine dün, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Toydemir 2021-02 Operasyonu" başlatıldı.

Harmanyeri köyü kırsalında yürütülen operasyonda, toprağa gömülü bidonda tuzaklanmaya hazır 100 kilogram amonyum nitrat ile naylon brandaya sarılı 20 adet 4'lü pil bloku, iki akü ve 36 litre sıvı yağ ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.

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