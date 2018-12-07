Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda tespit edilen sığınaklarda patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Bitlis'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hizan ilçesine bağlı Ürünveren köyü ve Çıkçık mezrası ile Tatvan ilçesine bağlı Yumrukaya köyü kırsalında, PKK'lı teröristleri bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

Arazi aramasında tespit edilen iki sığınakta 32 büyük, 14 küçük tüp, 3 akü, 84 pil ve çeşitli yaşam malzemeleri bulundu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
´Çingene Kızı´ mozaiğinin parçaları sergiye hazırlanıyor

´Çingene Kızı´ mozaiğinin parçaları sergiye hazırlanıyor

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Terör örgütü PKK'nın hamisi ABD asıl niyetini ortaya koydu

Terör örgütü PKK'nın hamisi ABD asıl niyetini ortaya koydu

Sporda yılın en iyi fotoğrafları (Reuters)

Sporda yılın en iyi fotoğrafları (Reuters)

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA