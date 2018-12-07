PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda tespit edilen sığınaklarda patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hizan ilçesine bağlı Ürünveren köyü ve Çıkçık mezrası ile Tatvan ilçesine bağlı Yumrukaya köyü kırsalında, PKK'lı teröristleri bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

Arazi aramasında tespit edilen iki sığınakta 32 büyük, 14 küçük tüp, 3 akü, 84 pil ve çeşitli yaşam malzemeleri bulundu.