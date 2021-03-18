PKK'lı teröristlerin 9 odalı sığınağı yerle bir edildi

DHA 18 Mart 2021 Perşembe 17:31 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 17:31

İl Jandarma Komutanlığı'nca Bitlis merkeze bağlı Sarıkonak köyünde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. 'Şehit J.Asb.Kd.Üçvş. Hakan Toydemir 2021-21' adıyla başlatılan operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı, 9 odalı sığınak tespit edildi. Sığınak içinde 10 metre elektrik kablosu, 1 adet 12 voltluk akü, 1 adet 120 mm içi boş havan mühimmatı, 1 adet 81 mm içi boş havan mühimmatı, 1 televizyon kumandası, 1 çift ayakkabı, perde ve çok sayıda kişisel temizlik malzemesi ele geçirildi. Malzemelerden delil niteliği taşıyanlar, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla muhafaza altına alınırken, diğerleri ise sığınaklarla birlikte imha edildi.