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  • PKK'lı teröristlerin 9 odalı sığınağı yerle bir edildi
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PKK'lı teröristlerin 9 odalı sığınağı yerle bir edildi

Bitlis'te, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen 9 odalı sığınak, güvenlik güçlerince imha edildi. Sığınak içinde 10 metre elektrik kablosu, 1 adet 12 voltluk akü, 1 adet 120 mm içi boş havan mühimmatı, 1 adet 81 mm içi boş havan mühimmatı, 1 televizyon kumandası, 1 çift ayakkabı, perde ve çok sayıda kişisel temizlik malzemesi ele geçirildi.

DHA18 Mart 2021 Perşembe 17:31 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 17:31
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İl Jandarma Komutanlığı'nca Bitlis merkeze bağlı Sarıkonak köyünde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. 'Şehit J.Asb.Kd.Üçvş. Hakan Toydemir 2021-21' adıyla başlatılan operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı, 9 odalı sığınak tespit edildi. Sığınak içinde 10 metre elektrik kablosu, 1 adet 12 voltluk akü, 1 adet 120 mm içi boş havan mühimmatı, 1 adet 81 mm içi boş havan mühimmatı, 1 televizyon kumandası, 1 çift ayakkabı, perde ve çok sayıda kişisel temizlik malzemesi ele geçirildi. Malzemelerden delil niteliği taşıyanlar, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla muhafaza altına alınırken, diğerleri ise sığınaklarla birlikte imha edildi.

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