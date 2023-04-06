PKK'lı teröristlerin korkulu rüyası Mehmetçiğin envanterinde... Yüzde 100 yerli ve milli

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde etkili olan yüzyılın felaketinde savunma sanayisinin geliştirdiği yer altı görüntüleme cihazları da etkili şekilde kullanıldı. Assuva Savunma tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen yer altı görüntüleme ve tespit cihazları, bölgede jandarma ve sivil kullanıcılar tarafından aktif şekilde kullanıldı.

Operasyonlarda, yer yüzeyinin altındaki tünel, sığınak ve depoların tespiti için kullanılan yerli ve milli imkanlarla üretilen yer altı görüntüleme cihazı; depremlerde enkaz altında kalanların yer tespitinde önemli rol oynayarak birçok insanın canlı olarak kurtarılmasına vesile oldu. Son teknoloji ile üretilen yerli ve milli imkanlarla yapılan yer altı görüntüleme cihazının enkaz altındaki vatandaşları bulma anlarına dair görüntüler ortaya çıktı.

Filyos'ta İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki personele cihaz üzerinde uygulamalı eğitimler veren Nurettin Akpınar, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı'ya da cihazların çalışma alanları hakkında bilgiler verdi.

Filyos'ta eğitimleri yerinde gören Orgeneral Çardakçı'nın yanı sıra MEBS Daire Başkanı Tümgeneral Engin Çırakoğlu, İstihkam İnşaat Daire Başkanı Kıdemli Albay Turgut Öğretmen, Haberleşme ve Teknoloji Daire Başkanı Kıdemli Albay Hasan Sümer ve Koruma Daire Başkanı Kıdemli Albay Tolga Çemrek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç da hazır bulundu. Denize atılan dubaları sensörler vasıtasıyla cihazlardan tespit eden ekip, Orgeneral Ali Çardakçı'ya sunum gerçekleştirdi.

Eğitimleri devam eden personelle görüşen Orgeneral Çardakçı, su altı arama kurtarma, mağara, sığınak arama gibi alanlarda kullanılan cihazın afetlerde de kullanıldığını ve her geçen gün geliştirilerek kullanıldığına dikkat çekti.

"CİHAZIMIZ YÜZDE 100 YERLİ VE MİLLİDİR"

Jandarma Genel Komutanlığı ile ortaklaşa sürdürülen çalışmada Zonguldak'ta eğitimler veren Nurettin Akpınar, bir kilometre menzili olan 50 metre su ve toprak altı tüm nesneleri görüntüleyebilen cihazın 70 ülkeye ihraç edildiğini aktardı. Cihazın tamamen yerli ve milli bir ürün olduğunu aktaran Nurettin Akpınar, "Cihazlarımız bir kilometre menzili olan 50 metre su altı ve toprak altı tüm nesneleri görüntüleyebilen bir cihazdır. Cihazlarımız en son yüzyılın felaketi ile adlandırdığımız tüm deprem bölgelerinde Jandarma Genel Komutanlığı vasıtasıyla kullanılmıştır. Bu cihazlarımız Jandarma Genel Komutanlığı'nda olup operasyonlarda sığınak, mühimmat, patlayıcı bu tarz arama faaliyetlerinde faaliyet sağlıyor. Cihazımız suda bütün nesneleri elektro manyetik dalgalar göndererek tespit edebiliyor. Aradığımız nesneler ne ise o da bizim ekranımıza yansıtılıyor. Cihazımız yüzde 100 yerli ve milli cihazdır. Yazılımı da dahil yerli ürünümüzdür. Şu anda toplamda 70 ülkeye yakın ihracatımız var. Her geçen gün yeni versiyonları çıkartıyor firmamız. Her geçen gün daha üst versiyonları çıkıyor" diye konuştu.