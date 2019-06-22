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PKK’lılar rüyada bile görmek istemiyor

Terör örgütü PKK’ya büyük darbe vurulan Amanos Dağları’ndaki hakim iki tepeye konuşlandırılan keşif ve gözetleme kulelerinde görevli özel harekat polisleri, teröristlerin korkulu rüyası oluyor.

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Türk Silahlı Kuvvetlerince düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’yla Suriye’nin Afrin kırsalıyla bağlantısının kesildiği ve harekatın ardından gerçekleştirilen operasyonlarla PKK’ya büyük darbenin vurulduğu Amanos Dağları’nda görev yapan özel harekat polisleri, bölgeyi kontrol altında tutuyor. İki keşif ve gözetleme kulesinde 7 gün 24 saat nöbet tutan “Amanos kartalları”, dağların eteklerinden Osmaniye kent merkezine havan benzeri patlayıcılarla ya da uzun namlulu silahlarla düzenlenebilecek olası saldırıların önüne geçilmesinde de önemli görev üstleniyor. 

YERLİ YAPIM SİLAHLAR 

“Bayraktepe” ve “Sancaktepe” olarak adlandıran kulelerde halkın huzuru ve güvenliği için arama-tarama, nöbet ve gözlem faaliyetlerini sürdüren terörle mücadelenin yılmaz kahramanları, teröristlere geçit vermiyor. Milli silahlarla tam donanımlı şekilde terörle mücadele eden “Amanos kartalları”, yerli yapım “Ejder Yalçın” zırhlı aracıyla hem gözetleme yapıyor hem de tehlike anında atış gerçekleştiriyor. 

Olumsuz hava koşullarıyla da mücadele eden özel harekat polisleri, zorlu doğa şartlarında görevlerini aksatmadan yerine getirerek halkın huzur ve güvenliğini sağlamada etkin rol oynuyor. 

TEHDİTLERİ KESTİK 

Osmaniye Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş da zaman zaman ziyaret ettiği kahramanlara moral veriyor. Okumuş, yaptığı açıklamada, teröristlere hiçbir şekilde geçit vermediklerini, halkın huzur ve güvenliği için görevlerini yerine getirdiklerini söyledi. Ekiplerinin çok önemli bir tecrübeye sahip olduğunu dile getiren Okumuş, “Amanoslar ile ilgili tehdidin tamamını kestik. Hiçbir şekilde Amanoslar’dan şehrimize saldırı olabileceğini düşünmüyoruz ve buna ihtimal vermiyoruz. Burada aldığımız güvenlik tedbirleriyle özel harekatçılarımız bu tehlikeyi tamamen kesmiş durumda. Bundan sonra Amanoslar’dan hiçbir saldırı Allah’ın izniyle olmayacaktır” ifadelerini kullandı.  

AMANOS DAĞI’NDA ÇAY KEYFİ

PKK’ya büyük darbenin vurulduğu Amanos Dağları’nda görev yapan özel harekat polisleri, bölgeyi kontrol altında tutuyor. Polisler çaylarını buralarda kendileri demliyor. 

AMANOS KARTALLARINDAN TERÖRİSTLERE GEÇİT YOK

Siirt’te 6 terörist öldürüldü 

İçişleri Bakanlığı, Siirt’in Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında düzenlenen Kurt Kapanı 2019-23 Operasyonu’nda 6 teröristin etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt Pervari Herekol Dağı kırsalında İl Jandarma Komutanlığı unsurları ve PÖH timleri tarafından hava destekli Kurt Kapanı 2019-23 Operasyonu düzenlendiği ve  6 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor. Öte yandan  Van’ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. 

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