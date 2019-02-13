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PKK'lıların kullandığı mağaralar kullanılamaz hale getirildi

Şırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 12 mağara kullanılamaz hale getirildi.

  • AA
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Şırnak'ın İdil ilçesinde, terör örgütü PKK yönelik operasyonda, 12 mağara kullanılmaz hale getirildi, çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket ekiplerince Sarıköy ve Oyalı köyü kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik "Şehit Jandarma Üsteğmen Mehmet Çiftçi-2 " operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, PKK'lı teröristlerin daha önce kullandığı değerlendirilen 35 doğal mağarada yapılan aramalarda, çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.

Mağaraların 12'si kullanılmaz hale getirilirken, ele geçirilen malzemeler imha edildi.

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