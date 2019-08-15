PKK’nın açtığı ilk yara 35 yıldır kapanmadı  

Bölücü terör örgütü PKK’nın Siirt’in Eruh ilçesinde 15 Ağustos 1984 akşamı düzenlediği ilk kanlı saldırısının üzerinden 35 yıl geçti. Erzincanlı Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın’ın şehit olduğu, 9 asker ile 3 vatandaşın yaralandığı hain saldırının acısı aradan geçen zamana tazeliğini koruyor. Eruh halkı, huzur ve kardeşliği hedef alan saldırıyı düzenleyen PKK’ya yıllardır lanet okuyor.

NİCE OCAKLAR SÖNDÜ

Bölgenin terör saldırıları dolayısıyla büyük kayıp yaşadığını belirten Eruh Kaymakamı Murtaza Dayanç, “Nice ocaklar sönmüş, insanlar yurdunu terk etmek zorunda kalmış, nice şehitler verilmiş. Burada çok acılar çekmişiz. Neticede yöre sosyoekonomik yönden geri kalış ve Türkiye’nin en mahrum yerlerinden biri durumuna düşmüştür” dedi. Dayanç, teröristlerin ilk saldırısının devletini ve milletini seven ilçe halkı için büyük acı olduğunu söyledi.

BİTME NOKTASINA GELDİ

Eruh halkıyla hiçbir ilgisi olmayan o hain saldırının ilçenin terörle anılmasına sebep olduğuna dikkati çeken Dayanç, “Bugüne bakacak olursak terör örgütü artık bitme noktasına geldi. Burada devletimizin, hükümetimizin kararlı duruşu, güvenlik güçlerimizin kahramanca mücadelesi, vatansever vatandaşlarımızın bu konudaki yaklaşımı sayesinde artık bu terör belası bu bölgede bitme noktasında geldi” diye konuştu. Eruh’un genelinde huzur ve güvenin hakim olduğunun altını çizen Dayanç, “Eruh, terörün tamamen sıfırlandığı ve asla isminin burada zikredilmediği bir yer konumuna geleceğine inanıyorum. Özellikle kayyum belediyecilik noktasında devletin tüm imkanlarını seferber edilerek çok ciddi yatırımlar yapıldı. Bu yatırımlarla huzuru bulan ilçede artık insanların yüzü gülüyor” ifadelerini kullandı.

DEVLET HUZUR GETİRDİ

Henüz 17 yaşındayken terör örgütünün saldırısına tanık olan Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi ise silah sesleriyle yankılanan ilçenin yaşadığı o karanlık geceyi ilk günkü gibi hatırladığını söyledi. Çiftçi, “O gece çarşıda otururken birden silah sesleri geldi. İlk başta olup bitenleri anlamadık. O gece teröristler cami hoparlörlerinden yayın yaptıktan sonra bunun hain bir saldırı olduğunu anladık. O saldırıdan önce huzurlu bir şekilde yaşıyorduk” dedi. Devletin terörle kararlı mücadelesi sayesinde şu an halkın yüzünün güldüğünü ifade eden Çiftçi, “O günleri bir daha yaşamak istemiyoruz. Bu huzur ortamının devam etmesi için elimizden ne gelirse yapacağız. Terörün bittiği Eruh artık ekonomik yatırımlarla anılmak istiyor. İnşallah önümüzdeki dönemde devletimizin de desteğiyle yatırımcıların Eruh’a yöneleceğine inanıyorum. Çünkü tarım başta olmak üzere birçok alanda cazip bir pazar olan Eruh’a gelecek yatırımcının da karşılığını bulacaktır” diye konuştu.

BİR DAHA YAŞANMASIN

Hain saldırıya genç yaşta tanık olan ilçe halkından Ömer İnan da silah seslerini duyduklarında ilk başta ‘kız kaçırma’ olarak değerlendirdiklerini belirterek, “Sonra öğrendik ki terör örgütü PKK ilçeye saldırı düzenlemiş. Allah o günleri bir daha yaşatmasın. İlçe halkı çok mağdur oldu. Eruh, bilindiği gibi değil. Türkiye’nin belki de en huzurlu ilçelerinden biridir” dedi.