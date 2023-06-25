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PKK'nın Almanya ve Fransa'dan terörist devşirdiği belirlendi

Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK'lı teröristten birinin örgüte Fransa'dan katıldığı, ardından terör kamplarına gönderildiği belirlendi. Geçen hafta Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen PKK mensuplarından birinin ise Alman vatandaşı bir terörist olduğu ortaya çıktı.

AA25 Haziran 2023 Pazar 10:27 - Güncelleme:
PKK'nın Almanya ve Fransa'dan terörist devşirdiği belirlendi
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Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK'lı terörist, 22 Haziran'da Habur ve Silopi'deki hudut karakollarına teslim oldu.

Teröristlerden birinin Fransa'da yaşarken geçen sene terör örgütüne katıldığı ve Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarına gönderildiği tespit edildi.

"Munzur B." kod adlı terörist ilk ifadesinde, Irak'ın kuzeyine gönderilmeden önce bir süre Yunanistan'da bir kampta kaldığını ve örgütle ilgili ilk bilgilerin kendisine burada verildiğini söyledi.

Öte yandan geçen hafta Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK mensuplarından birinin Alman vatandaşı bir terörist olduğu, bir diğerinin de yine Fransa'dan terör örgütüne katıldığı belirlendi.

Güvenlik uzmanları söz konusu durumu, "yurt içinden terör örgütüne katılımın yok denilecek seviyeye indiğine" yönelik açıklamaların en büyük kanıtı olarak nitelendirdi.

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