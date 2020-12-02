AA 02 Aralık 2020 Çarşamba 16:29 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 16:30

AA muhabirine konuşan Başkonsolos Küçüksakallı, Erbil ile Bağdat yönetimlerinin Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde 9 Ekim'de imzaladıkları ve terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığını sonlandıracak anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"PKK terör örgütü, Türkiye ile Irak ilişkilerinde bir çıbanbaşıdır. Türk-Irak ilişkilerini zehirleyen bir unsurdur." diyen Küçüksakallı, PKK'nın terör örgütü DEAŞ ile mücadeleyi istismar ederek Sincar'a yerleşmeye çalıştığını kaydetti.

Küçüksakallı, Irak merkezi hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yaptıkları anlaşmayla PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını kararlaştırdıklarını vurguladı.

Irak güçlerinin Sincar'a yığınak yaptığını aktaran Küçüksakallı, "Terör örgütünün Sincar'dan bir an önce temizlenmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkonsolos Küçüksakallı, Bağdat ve Erbil yönetimlerinin bu konuda kararlı olduklarının altını çizdi.

- IKBY, PKK'yı bölgeden çıkaracak Sincar Anlaşması'na bağlı olduklarını yinelemişti

IKBY Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, AA muhabirine dün yaptığı yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılması konusunda Bağdat ile yapılan anlaşmaya bağlı olduklarını belirterek, "Sincar'daki PKK ve tüm diğer bağlı güçlerin uzaklaştırılması Bağdat'ın görevidir." ifadelerini kullanmıştı.

Irak Ortak Operasyon Komutanlığı da dün yaptığı açıklamada, IKBY ile varılan anlaşma kapsamında Irak güvenlik güçlerinin Sincar'da konuşlanma planını uygulamaya başladığını duyurmuştu.

AA muhabirine konuşan yerel kaynaklar, terör örgütü PKK'nın Sincar merkez ve çevresinde 2014'ten bu yana el koyduğu 8 binayı boşalttığını iddia etmişti.

- Sincar Anlaşması'nın uygulamaya konulduğu duyurulmuştu

IKBY İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, 17 Kasım'da Erbil'de düzenledikleri ortak basın toplantısında, Bağdat ile Erbil arasında 9 Ekim'de imzalanan terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan anlaşmayı uygulamaya başladıklarını açıklamıştı.

Irak merkezi yönetimi, 20 Kasım'da Sincar'a federal polise bağlı iki tugay göndermişti.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tahsin Hafaci de 25 Kasım'da Irak resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, şunları kaydetmişti:

"Ortak Operasyonlar Komutanlığı Komutan Yardımcısı Abdulemir Şammari, Federal Polis Teşkilatı Başkanı Cafer Battat ile Kara ve Hudut Komutanlığı Komutanı Hamid Şatri, Sincar Anlaşması'nın uygulanmasını denetlemek ve yerinde izlemek için Musul'a gitti. Sincar'da Irak bayrağı dışında hiçbir bayrak dalgalanmayacak ve hükümete bağlı olmayan hiçbir büro açılmayacak."

Bağdat ile Erbil'in imzaladığı ve terör örgütünün Sincar'daki varlığını sonlandıracak anlaşma, BM tarafından da destek görüyor.