PKK'nın can damarları kesiliyor! İşte 5 maddede Zap'ın önemi

Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı operasyonlarıyla nefesi kesilen, yurtiçinde Eren operasyonları ile köşeye sıkıştırılan PKK/YPG/PYD/KCK terör örgütü, Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyonları ile de kritik düzeyde kan kaybetti. Kaçacak deliği kalmayan teröristlerin son çıkış kapısı da Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik önceki gece başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile kapatıldı. Operasyon öncesinde PKK/KCK'ya ait sığınak, mağara, mühimmat depoları ile sözde karargâhlardan oluşan hedefler hava harekâtı ile ateş altına alındı.

3 FİLODAN 20 UÇAK İLE DEV OPERASYON

Diyarbakır 1. Ana Jet Üssü'nden "Pars", Konya 3. Ana Jet Üssü'nden "Hançer" ile Adana İncirlik Üssü'nden "Akıncılar" filosuna ait 20'den fazla F-16 Kuzey Irak'ta belirlenen PKK'nın inlerini akıllı mühimmatlarla vurdu.

Kendi yakıtlarıyla 2 saat havada kalabilen F-16'lar, İncirlik Üssü'nden bölgeye gelen "Asenalar" filosundaki 2 yakıt ikmal uçağından havada yakıt ikmali yaparak uzun süre havada kalıp komandoların çelik gölgesi oldu.

ÇRNA VE FIRTINA'LAR YOĞUN BOMBARDIMANA TUTTU

Hava hücum harekâtı öncesinde bölgede konuşlu Fırtına, ÇNRA ve diğer topçu unsurları tarafından da belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vuruldu. Bordo bereliler, teröristlerin Türkiye topraklarına sızma amacıyla kullandığı ve PKK'nın "girilemez" dediği kamplara ATAK helikopterleriyle havadan indirme yaptı.

PKK'lı teröristlerin Türkiye'ye sızma yaptıkları Avaşin-Basyan'da Mamreş, Şuke, Verhele, Metina'nın Derar ve Zendura ile Zap bölgesindeki Şikefta, Kurojaro ve Çiyaye Reş gibi stratejik noktalara inen bordo bereliler terör örgü tüne ait sözde karargâhları ele geçirdi.

Dost ve müttefiklerimizle koordine edilerek icra edilen bu harekâtta, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır darbe indirilmiştir. Harekât sırasında sivillerin, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılı olarak gerçekleştirilen bu operasyonda sadece teröristler hedef alınmaktadır" denildi.

5 MADDEDE ZAP'IN ÖNEMİ

SABAH'ın konuştuğu güvenlik kaynakları operasyonda özellikle ZAP bölgesinin temizlenmesinin terörün yuvalandığı alanların merkezinde olması, Hakurk ve Metina'dan kaçan teröristlerin burada toplanması, terör örgütü sözde elebaşlarının bazılarının bu bölgede bulunması, Kuzey Irak'tan Türkiye'ye sızmalarda kullanılan tek kapının burası olması ve örgütte psikolojik çöküşe neden olacak olması açısından kritik öneme sahip olduğu belirtildi.

BİR ASKER ŞEHİT 3 YARALIMIZ VAR

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Birinci aşaması planlanan hedeflerin tamamı ele geçirildi. Operasyonda ilk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hale getirildi. Arama-tarama sırasında yapılacak tespitlerle bu sayının artıracağını değerlendiriyoruz. Operasyon sırasında 4 kahraman silah arkadaşımız yaralandı" denildi.

Yaralanan askerimizden biri olan Kayseri, Kocasinan doğumlu Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Üsteğmen Muhabere üsteğmen Ömer Delibaş (31) kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Ömer Delibaş'ın PKK'lı teröristlerin yerleştirdiği bir mayına basarak yaralandığı öğrenildi.

Öte yandan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi karşısında bulunan Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 10 PKK/YPG'li terörist, komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

HEDEFLERE TAM İSABET

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'na ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülerde uçakların üslerinden kalkış ve hedefleri tam isabetle vurma anları yer aldı.

PENÇE SERİSİNDE SON HALKA

Türkiye, Pençe Operasyonları'na Mayıs 2019'da başladı. Pençe-1'de Hakurk hedef alınırken, Temmuz 2019'daki Pençe- 2 operasyonuyla bölgedeki hâkimiyet Zaho-Barzan bölgesini de kapsayacak şekilde genişletildi.

Ağustos 2013'teki Pençe-3 operasyonunda ise Sinat-Haftanin bölgesinde bulunan terör yuvaları yerle bir edildi. Haziran 2020'de başlatılan Pençe- Kartal operasyonuyla Darabi, Karaçok Dağı vuruldu. İki gün sonra başlatılan Pençe-Kaplan operasyonuyla komandolarımız Haftanin'i terörden temizledi.

PENÇE SERİLERİYLE 850 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Şubat 2021'de Pençe-Kaplan 2 operasyonuyla bu kez Gara bölgesi vuruldu. 24 Nisan'da başlatılan eş zamanlı Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları Metina ve Avaşin- Basyan bölgelerinde halen devam etmekte. Önceki gece başlatılan Pençe-Kilit operasyonuyla da teröristlerin önceki Pençe operasyonlarıyla kaçtığı Zap bölgesi ana hedef olarak seçilmiş durumda. Pençe Serisi operasyonlarda bugüne kadar 850 terörist etkisiz hale getirilirken 1281 silah ele geçirildi. 1407 mağara kullanılmaz hâle getirildi. 1812 EYP imha edildi.