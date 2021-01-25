PKK'nın çözülme hızı terörist ifadelerine yansıdı: SİHA'lar cephanelerimizi imha etti

AA 25 Ocak 2021 Pazartesi 11:52 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 11:52

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında el bombası ile intihar eylemi yapmak isterken yakalanan turuncu kategorideki terörist "Baver-Çektar" kod adlı Ahmet Herdem'in de aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, Edirne'den Yunanistan'a kaçmak isterken sınırda yakalanan terörist "Rezzan Erzingan" kod adlı Gürkan Düz'ün ifadesine yer verildi.

Sanık Düz, ifadesinde örgütün dağ kadrosuna 2015 yılında katıldığını anlattı.

"Baver Çektar" kod adlı Ahmet Herdem'den sabotaj eğitimi aldığını ve ardından Tunceli, Erzincan ile Karadeniz kırsalında örgüt adına faaliyette bulunduğunu ifade eden Düz, şunları kaydetti:

"Faaliyet yürüttüğümüz alanlarda bulunan gözetleme kuleleri, kalekollar, İHA-SİHA'lar ile güvenlik güçlerince alınan tedbirler ve yürütülen faaliyetler, alan hakimiyetimizi ciddi bir şekilde kısıtlamaktadır. Bu etkenler neticesinde ikna çalışmaları sonrasında teslim olan kadroların sayılarında artış sağlanmaktadır. Operasyonlar sonucu cephanelerin çoğu imha edildi. En son cephane takviyesi 2015 yılında yapıldı. Cephane sıkıntısı yaşanmaktadır. Irak'ın kuzeyi ile saha arasındaki hiyerarşik yapı zayıflatıldı. Örgüt mensupları, güvenlik kuvvetlerince özellikle hava destekli düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getirilme korkusu yaşamaktadır."

Düz, örgütten kaçmak isteyenlerin infaz edildiğini belirterek, örgüte katıldığı dönemde yaşadıklarını aktardı.

- "En büyük haksızlığı aileme yaptığımı fark ettim"

Terör örgütü PKK/KCK'dan ayrılmaya 2018'de karar verdiğini iddia eden Düz, "Çünkü örgütte anlatılanlarla yapılan uygulamalar arasında çok fark vardı. Örgüte katılarak en büyük haksızlığı aileme yaptığımı fark ettim." ifadelerini kullandı.

Örgütten ayrılmak için plan yaptığını ve bu doğrultuda tek başına Erzincan'a giderek fedai tarzında eylem yapmak istediğini örgütün sözde sorumlularına bildirdiğini ileri süren Düz, şunları anlattı:

"Benim her ne kadar örgütten kaçma niyetim varsa da bunu örgüt içinde dile getiremezdim. Bu nedenle şehirde faaliyet göstereceğim şeklinde not bırakarak örgütten ayrıldım. Yunanistan'a kaçmak istediğim sırada güvenlik kuvvetleri tarafından yakalanarak gözaltına alındım. Hiçbir onur kırıcı davranış ve muameleye maruz kalmadım. Bu şekilde karşılanacağımı bilseydim çok daha öncesinden teslim olurdum."

Sanıklardan Herdem ve Düz'ün, terör örgütü adına kırsalda sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri kaydedilen iddianamede, sanıkların Erzincan ve Tunceli'de birçok el yapımı patlayıcı ile saldırı eyleminin planlayıcısı ve faili oldukları anlatıldı.

İddianamede, Herdem ve Düz'ün, 13 Mayıs 2020'de devriye görevi yapan askeri minibüsün Erzincan-Çağlayan kara yolu Karatuş mevkisinden geçişi sırasında ve 25 Haziran 2017'de askeri aracın kent merkezine bağlı Yaylabaşı beldesindeki kara yolundan geçişi esnasında el yapımı patlayıcıların infilak ettirildiği saldırıların failleri arasında yer aldıkları belirtildi.

- Ceza istemleri

İddianamede, 6 sanık hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak bomba kullanmak suretiyle öldürmeye teşebbüs etmek" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak veya el değiştirmek" suçlarından 22'şer yıldan 44'er yıla kadar hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Gürkan Düz ve Ahmet Herdem'in ayrıca "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçundan 5'er yıldan 8'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarının talep edildiği iddianamede, Herdem hakkında ayrıca "resmi belgede sahtecilik” suçundan da 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.